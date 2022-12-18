Лаутаро Мартинес – о финале: «Участие в таком матче – мечта 47 миллионов аргентинцев»

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес обратился к болельщикам в преддверии финала чемпионата мира против Франции, который пройдёт 18 декабря.

«Играть в финале чемпионата мира, защищая цвета сборной Аргентины на поле, – мечта 47 миллионов аргентинцев. Мы проделали долгий путь и очень много работали, чтобы оказаться здесь. Я очень горжусь тем, чего мы достигли за последние несколько лет. При вашей поддержке мы уже добились важных побед, но хотим большего», – написал в социальных сетях Мартинес.

Сборная Аргентины может выиграть чемпионат мира в третий раз в истории и впервые с 1986 года.