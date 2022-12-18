Аргентине потребовалось 36 лет, чтобы снова победить на мундиале

36 лет игрокам «альбиселесте» потребовалось для того, чтобы снова выиграть чемпионат мира по футболу. Накануне в Катаре отгремел финальный матч мирового первенства, в котором встречались сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча закончились вничью 3:3, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы – 4:2. В последний раз до катарского финала команда Аргентины выигрывала чемпионат мира по футболу в 1986 году.

Отметим, что только у сборной Италии (44 года между 1938 и 1982 годами) был более длительный промежуток времени между двумя победами на ЧМ.