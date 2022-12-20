Дмитрий Медведев поздравил Аргентину с победой на ЧМ-2022

Бывший президент России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале поздравил аргентинскую сборную с победой на катарском чемпионате мира по футболу.

Медведев написал, что поздравляет аргентинскую национальную команду с заслуженной победой на мундиале.

«Так держать и в сфере внешней политики», - добавил политик.

Напомним, что в финале мундиаля сборная Аргентины в серии пенальти сумела переиграть французскую команду. Аргентинцы в третий раз в своей истории сумел выиграть чемпионат мира. Для капитана южноамериканской сборной Лионеля Месси эта победа на мундиале стала первой в карьере.