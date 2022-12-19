Баженов выразил благодарность Месси и Роналду

Четырёхкратный вице-чемпион России в составе московского «Спартака» Никита Баженов высказал своё мнение о двух самых популярных игроках современности – аргентинце Лионеле Месси и португальце Криштиану Роналду.

Бывший футболист поставил «знак равенства» между чемпионом мира и чемпионом Европы и признался, что выступление таких значимых фигур мирового футбола в наше время является очень важным и беспроигрышным фактом для всех любителей этого вида спорта.

«Мы были свидетелями какого-то невероятного шоу и понимания того, что в футбол можно играть так. Это благодарность двум величайшим игрокам», - приводит слова Баженова «Матч Премьер».