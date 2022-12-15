Мы уже сообщали о том, что Фернанду Сантуш близок к тому, чтобы подать в отставку с поста наставника сборной Португалии, и официальная новость об этом не заставила себя долго ждать. Наставник, который привел Португалию к победе в чемпионате Европы 2016 года, больше не является тренером сборной.

Сантуш проработал с португальской сборной более восьми лет, он возглавил ее в сентябре 2014 года. На заканчивающемся в Катаре чемпионате мира португальская сборная вышла в четвертьфинал турнира, но там уступила сенсации Мундиаля - сборной Марокко. Это и стало завершающей нотой для восьмилетнего сотрудничества.