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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Португалии осталась без главного тренера - Сантуш ушёл официально

15 Декабря 2022 • 19:40 Комментировать (2)
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Мы уже сообщали о том, что Фернанду Сантуш близок к тому, чтобы подать в отставку с поста наставника сборной Португалии, и официальная новость об этом не заставила себя долго ждать. Наставник, который привел Португалию к победе в чемпионате Европы 2016 года, больше не является тренером сборной.

Сантуш проработал с португальской сборной более восьми лет, он возглавил ее в сентябре 2014 года. На заканчивающемся в Катаре чемпионате мира португальская сборная вышла в четвертьфинал турнира, но там уступила сенсации Мундиаля - сборной Марокко. Это и стало завершающей нотой для восьмилетнего сотрудничества. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Фернанду Сантуш
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Комментарии (2)
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wild cat
15 Декабря 2022 в 20:32
ну фсё..фсё прапала шэф..)) на каво жы ты их пакинул..))
Vova52
15 Декабря 2022 в 19:55
Palec kr7 zameshen v etom ..
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