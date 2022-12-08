Романо: «Роналду не примет решение по своему будущему до конца чемпионата мира»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не будет принимать решений касательно своего будущего во время чемпионата мира. Футболист определится с новым клубом после окончания турнира.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Криштиану пока не спешит определяться со своим будущим. У игрока на столе уже лежит многомиллионный контракт от клуба из Саудовской Аравии, но португалец ждёт момента, когда с его агентом свяжутся европейские клубы.

Роналду в данный момент пребывает в статусе свободного агента после разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с Эриком тен Хагом.