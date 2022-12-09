Мендеш летом предлагал «Барселоне» купить Рамуша на случай, если команду покинет Депай

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы форварда лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуша, летом хотел устроить своего клиента в каталонскую «Барселону». Если верить изданию Sport, португалец рекомендовал «сине-гранатовым» Рамуша на тот случай, если клуб решит продать Мемфиса Депая. Как известно, нидерландец был близок к уходу в «Ювентус», но стороны так и не смогли согласовать личные условия.

Напомним, что Рамуш этим летом находился на радаре у многих европейских клубов из разных чемпионатов. Так или иначе, его уход из лиссабонской «Бенфики» так и не состоялся.

Несколько дней назад Рамуш заменил в основном составе сборной Португалии Криштиану Роналду в матче ⅛ финала чемпионата мира со Швейцарией. Нападающий в том поединке отметился хет-триком и голевой передачей, после чего футболиста ещё чаще начали связывать с топ-клубам.