Глушаков признался, кого хочет увидеть в финале ЧМ-2022

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, кого бы он хотел увидеть в финале чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«Хотелось бы, чтобы в финале сыграли два великих футболиста — Месси и Роналду, которые никогда не выигрывали чемпионат мира», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, сборная Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с Нидерландами, матч пройдет сегодня, 9 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Португалия в своем матче встретится с Марокко, игра состоится 10 декабря, начало — в 18:00 по мск.