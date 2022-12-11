Илон Маск высказался о выходе Марокко в полуфинал ЧМ-2022

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал сенсационную победу национальной команды Марокко над сборной Португалии в плей-офф чемпионата мира – 2022. Африканцы обыграли пиренейцев со счетом 1:0 и стали участниками полуфинала мундиаля в Катаре.

«Мои поздравления Марокко», - оставил сообщение миллиардер в своих социальных сетях.

Напомним, что в 1/8 финала сборная Марокко сотворила еще одну сенсацию, выбив с чемпионата мира Испанию.

В полуфинале чемпионата мира африканская команда сыграет против действующего чемпиона – команды Франции. Встреча состоится в среду, 14 декабря. Начало – 22:00 мск.