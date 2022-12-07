Перейра больше не поможет Португалии на мундиале в Катаре

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра больше не поможет своей команде на чемпионате мира в Катаре, пишет португальская A Bola. Футболист не сможет оправиться от последствий травмы до конца турнира.

В лазарет Перейра угодил 27 ноября – у игрока обнаружили три перелома рёберной дуги. Сначала врачи предсказывали, что футболист пропустит лишь два ближайших матча португальцев на мундиале. Но позже всё изменилось и теперь игрок обязан вернуться в расположение «ПСЖ» и проходить курс восстановления.

6 декабря сборная Португалии разгромила команду Швейцарии (6:1) и вышла в четвертьфинал. На этой стадии португальцев ждут марокканцы. Матч назначен на 10 декабря.