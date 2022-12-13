Гаврилов высказался о решении Роналду остаться до Евро-2024

Экс-футболист столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о решении Криштиану Роналду остаться в сборной Португалии до Евро-2024.

«Думаю ли я, что возраст для Роналду не будет помехой на пути к Евро? Ну, конечно, не будет. Опыт у него есть, ему надо просто кондиции держать и все. Зависит ли здесь многое от тренера, который должен будет поставить игру вокруг Роналду? А что это значит: поставит вокруг него игру? Вот они сейчас без него вышли и победили. Тут ничего не надо ставить», — приводит слова бывшего игрока сборной СССР «ВсеПроСпорт». По его мнению, и с наличием Роналду сборная Португалии будет в числе главных претендентов следующего чемпионата Европы.

Напомним, что недавно Криштиану принял решение остаться в составе сборной до предстоящего крупного турнира, который пройдёт в Германии.