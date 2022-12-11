Газзаев высказался о будущем Роналду в сборной Португалии

Известный российский специалист Валерий Газзаев, поработавший в московском ЦСКА, высказался насчет карьеры 37-летнего нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Думаю, Роналду закончил. Он шел и рыдал - имеет на это право, потому что больше не сыграет на ЧМ. Дай бог, чтобы участвовал в роли руководителя. Но как игрок точно не сыграет», - приводит слова Газзаева издание «Чемпионат».

Напомним, что сборная Португалии вылетела с чемпионата мира – 2022, сенсационно уступив команде Марокко со счетом 0:1.

В полуфинале турнира африканцы встретятся с действующим чемпионом мира – сборной Франции.