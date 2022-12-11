Роналду останется на чемпионате мира

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не покинет чемпионат мира – 2022. Как информирует федерация футбола страны, 37-летний бомбардир продолжит свое пребывание в Катаре.

Кроме Криштиану, в Катаре останутся еще девять представителей португальской команды.

Напомним, что сборная Португалии потерпела сенсационное поражение от команды Марокко в четвертьфинале мундиаля. Пиренейцы уступили африканцам со счетом 0:1.

В полуфинале Марокко встретится с Францией. Этот поединок состоится в среду, 14 декабря. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.