Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду останется на чемпионате мира

11 Декабря 2022 • 10:35 Комментировать (3)
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не покинет чемпионат мира – 2022. Как информирует федерация футбола страны, 37-летний бомбардир продолжит свое пребывание в Катаре.

Кроме Криштиану, в Катаре останутся еще девять представителей португальской команды.

Напомним, что сборная Португалии потерпела сенсационное поражение от команды Марокко в четвертьфинале мундиаля. Пиренейцы уступили африканцам со счетом 0:1.

В полуфинале Марокко встретится с Францией. Этот поединок состоится в среду, 14 декабря. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
overkill666
11 Декабря 2022 в 10:58
он как отказывается принять старость, так и в финале играть будет, видимо, в своих фантазиях ) молодец, вот это настрой!
ингерман
11 Декабря 2022 в 10:39
ай порты будуц топить за марокканцев.. и хорвов.. поточняк.. я тоже.. если в финал пройдуц хорвы то притоплю за магрибцев.. а если шмеци, то тады за хранцузов.. )))
NOBODY
11 Декабря 2022 в 10:36
Криро все еще надеется сыграть в финале...))))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Декабря
12:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ширер - о вылете Англии с ЧМ: «Дерьмо случается»
12:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик хочет видеть Нойера основным вратарём сборной Германии на домашнем чемпионате Европы
12:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Президент Франции Макрон поедет на полуфинал чемпионата мира
12:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Магуайр после вылета Англии раскритиковал судью
12:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Два топ-тренера могут сменить Саутгейта у руля сборной Англии слухи
12:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков: «Финал Франция — Аргентина стал бы спасением мирового футбола» 1
11:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин считает, что матч Англия — Франция должен был завершиться серией пенальти
11:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рой Кин: «Очень жестокое поражение сборной Англии»
11:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бруну Фернандеш: «Несмотря на наши слова о судействе, Марокко заслужило победу»
11:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бруну Фернандеш: «Марокко играло лучше Португалии, они заслужили победу»
11:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Дешам признал, что Франции повезло
11:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем после вылета Англии
11:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Главный тренер сборной Марокко: «Гол Эн-Несири был знаком судьбы»
10:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ливерпуль» нацелился на полузащитника сборной Аргентины
10:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Петржела: «Роналду мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит» 1
Все новости
Рекомендуем