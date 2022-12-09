Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Канчельскис: «Роналду уже надоел всем со своими конфликтами»

09 Декабря 2022 • 15:45 Комментировать (2)
Марокко
...
Португалия
1 5.70 X 3.70 2 1.73
10.12 18:00

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Андрей Канчельскис отреагировал на информацию, что звездный португальский нападающий Криштиану Роналду начнет поединок ¼ финала чемпионата мира-2022 против Марокко в запасе.

«Тут виноват конфликт, который начался еще в «МЮ», а сейчас перешел в сборную. Роналду уже надоел всем со своими конфликтами. Так себя вести нельзя. Рано или поздно все заканчивается», - приводит слова Канчельскиса «Спорт-экспресс».

Матч между Португалией и Марокко состоится в субботу, 10 декабря. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРОККО ПОРТУГАЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
09 Декабря 2022 в 16:48
Только сейчас ))) ??? Сейчас это уже просто смешная развязка , сейчас его выпендросы никого не трогают , а надоел он тогда как перешел в Реал , где стал ,,одобрять ,, не ,,одобрять ,, когда даже такие люди как Зидан были вынуждены выпускать его на поле . Сейчас это скорее развлечение для нормальных людей , для адептов возможность осознать свое персональное ничтожество .
Alex1972
09 Декабря 2022 в 16:27
Мне не надоел... А-ха-ха-ха..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.12.22 в 18:00
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
8.00 4.80 1.42
Видео
09.12.22 в 22:00
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
3.50 3.20 2.25
Видео
10.12.22 в 18:00
Марокко Марокко
Португалия Португалия
5.40 3.65 1.73
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Декабря
17:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран рассказал, какая сборная удивила его на ЧМ-2022
17:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карпин рассказал, как отреагировал на вылет Японии с чемпионата мира
17:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Марокко: «Надеюсь, Роналду не будет играть» 1
17:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Карпин предположил, как Россия могла бы выступить на чемпионате мира – 2022
16:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кузен Ловрена дал прогноз на матч Хорватии против Бразилии
16:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Карпин рассказал, исключил ли бы он Роналду из команды 1
16:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Корнаухов: «Месси может в одиночку решить исход матча с Нидерландами»
16:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Неймар – в основе: Сборная Бразилии огласила состав на битву с Хорватией
16:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Ловрен и Модрич – в основе Хорватии на матч с Бразилией
16:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин - о ситуации Роналду: «Если команда выигрывает, значит тренер делает всё правильно»
16:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карпин: Большое количество добавленного времени на ЧМ? Это было неожиданно для всех
16:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гути хочет возглавить сборную Испании
16:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карпин: «Для меня сила азиатских сборных была понятна и до чемпионата мира»
16:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карпин: Наверное, Сантуш не просто так оставляет Роналду на скамейке 1
16:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алдонин: «Аргентина ещё не играла с соперником уровня Нидерландов»
Все новости
Рекомендуем