Канчельскис: «Роналду уже надоел всем со своими конфликтами»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Андрей Канчельскис отреагировал на информацию, что звездный португальский нападающий Криштиану Роналду начнет поединок ¼ финала чемпионата мира-2022 против Марокко в запасе.

«Тут виноват конфликт, который начался еще в «МЮ», а сейчас перешел в сборную. Роналду уже надоел всем со своими конфликтами. Так себя вести нельзя. Рано или поздно все заканчивается», - приводит слова Канчельскиса «Спорт-экспресс».

Матч между Португалией и Марокко состоится в субботу, 10 декабря. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени.