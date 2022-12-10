Зиеш не интересен «Милану»

Полузащитник сборной Марокко и лондонского «Челси» Хаким Зиеш не интересен чемпиону Италии «Милану». Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, несмотря на последние слухи, «россонери» не рассматривают вариант с приобретением хавбека «синих».

По сведениям источника, «Милан» был заинтересован в Зиеше летом, но после того, как у клуба не заладились переговоры с «Челси», в стане «россонери» вычеркнули марокканца из своего шорт-листа.

Сам Зиеш ранее не исключил, что могут покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно. Сегодня полузащитник сыграет за сборную Марокко в четвертьфинале чемпионата мира против Португалии.