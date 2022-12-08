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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агент Барбоза оценил шансы в матче Марокко - Португалия

08 Декабря 2022 • 21:45 Комментировать
Марокко
...
Португалия
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10.12 18:00

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от поединка между сборными Португалии и Марокко в ¼ финала чемпионата мира – 2022.

«Сборная Марокко - очень хорошая команда. Португалии нужно играть намного лучше, чтобы пройти дальше. Посмотрим, как они будут играть с Марокко. Шансы 50 на 50», - приводит слова агента издание «Спорт-экспресс».

В 1/8 финала португальцы разгромно победили Швейцарию со счетом 6:1, а марокканцы в серии пенальти одолели Испанию.

Матч Марокко – Португалия пройдет в субботу, 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Паулу Барбоза Сборная Марокко
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МАРОККО ПОРТУГАЛИЯ
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