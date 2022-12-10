Роналду расплакался после вылета Португалии с ЧМ-2022

Сборная Португалии вылетела с чемпионата мира в Катаре, проиграв команде Марокко в четвертьфинальном матче со счетом 0:1.

Победный гол на 42-й минуте встречи забил Юссеф Эн-Несири.

Нападающий Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слёз после завершения матча. Для 37-летнего форварда этот чемпионат мира стал пятым в карьере. В восьми поединках на стадии плей-офф ЧМ Роналду не забил ни разу.

В полуфинальном матче команда Марокко сыграет с победителем пары Англия - Франция, игра которых начнется 10 декабря в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.