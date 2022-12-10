Почему Роналду не выйдет в основе против Марокко, или рассказ о новой звезде и тренере Португалии

Десятого декабря состоятся два четвертьфинальных матча чемпионата мира в Катаре. В первом из них Марокко сыграет против Португалии – дерзость против опыта, Африка против Европы (а на деле почти соседи), очень интригующая пара. Весь мир застыл в ожидании классного матча, но особенно нервно переживают эти мгновения личные поклонники Криштиану Роналду. А таких много, скажем безо всякой иронии. Взять хотя бы большую семью португальца, обожающую высказаться в прессе.

Авторитет Криштиану Роналду велик, практически незыблем, но мы вряд ли увидим его в стартовом составе и на матч против Марокко. И дело тут всего в трёх персонах.

Фернанду Сантуш

Да-да, именно тренер берёт на себя удар этого решения. Стоит браво похвалить Фернанду Сантуша, ведь будь у руля какой-нибудь очередной перспективный юнец, у него не хватило бы силы и «кохонес», чтобы убрать легенду. А 68-летний Фернанду Сантуш спокойно указывает Роналду на скамейку запасных, потом выходит к прессе и на 1000 одинаковых вопросов отвечает, что отсутствие Криштиану – стратегический ход. Такая формулировка ещё больше выдает крутость Сантуша. Ему не страшно задвинуть легенду ради командного успеха, а то лизоблюдство тренеров перед сильными футболистами в последнее время переходит все границы.

Можете себе представить, что Скалони оставит Месси на скамейке запасных (это не упрёк игре Лео), или Дешам задвинет Мбаппе? Ни в коем случае, Лионель и Килиан выйдут играть даже на одной ноге, если захотят. А вот Фернанду Сантуш смог оставить в резерве здорового Роналду, а потом спокойно ответить перед прессой и личными фанатами КриРо. Глыба! Второй раз проворачивать финт с Роналду на скамейке запасных будет уже не так страшно.

Криштиану Роналду

Конечно же, больше всех виноват сам Криштиану Роналду. Этот сезон стал закатом великого футболиста, переписавшего тонну рекордов, но характер максималиста на даёт ему понять, что закат-то был неизбежен. Возраст не щадит даже суперпрофессионалов, коим безусловно является Роналду. Потеря резкости забрала главный козырь Роналду в завершении – он всё так же прекрасно читает игру, но молодые защитники просто быстрее реагируют, разворачиваются. Они сильнее, они думают ловчее. О дриблинге вообще можно не мечтать, чуть пропала и сила в ногах, не идут больше удары в динамике и статике.

Это нормально, ведь через полтора месяца Криштиану Роналду исполнится 38 (!) лет. Мало кто может похватать таким спортивным долголетием, но закат всё-таки надо принять. На «слабость» Криштиану уже не просто намекают, а звонят в колокола – это и «Манчестер Юнайтед», разорвавший контракт, и Фернанду Сантуш, усадивший на замену.

Гонсалу Рамуш

Есть ещё и третий участник деклассации Роналду. Ведь если бы Рамуш провалил матч против Марокко, даже страшно представить, какой поток грязи вылился на Фернанду Сантуша. Личные фанаты КриРо приписали бы форвард миллион выдуманных голов, просто уничтожив тренера и его партнёров. Но Гонсалу не подвёл. Не просто не подвёл, а выдал лучший индивидуальный перформанс ЧМ-2022. Такой высокой оценки за матч от авторитетных порталов (9,8 из 10) ещё никто в Катаре не получал.

Итак, с чем же мы должны сравнить 1 гол с пенальти за 252 минуты (плюсом где-то 20 компенсированных) от Криштиану Роналду? С лучшим личным перформансом на этом чемпионате мира. Начнём с банального – Гонсалу Рамуш за 74 минуты, проведённые на поле, оформил первый хет-трик на мундиале в Катаре. А явных голевых моментов система насчитала у него всего 1,47. Но главное, что Рамуш делал то, что уже не успевает Роналду. Пахал по всему периметру атаки, неустанно искал и находил свободные зоны за спинами защитников, врывался и бил, обострял. У Рамуша всего 27 касаний мяча, 27! Но по тепловой карте вытоптана вся половина поля Швейцарии, за пять ударов в створ ворот забито три гола, создано два голевых момента, оформлена голевая передача. Если Гонсалу Рамуш не появится в основе сборной Португалии на матч четвертьфинала, это будет несправедливо по всем показателям.