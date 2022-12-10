Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия 1
Бразилия Бразилия 1
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды 2
Аргентина Аргентина 2
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Почему Роналду не выйдет в основе против Марокко, или рассказ о новой звезде и тренере Португалии

10 Декабря 2022 • 09:10 Комментировать (3)
Марокко
...
Португалия
1 5.50 X 3.60 2 1.77
Через 7 ч. 11 мин.

Десятого декабря состоятся два четвертьфинальных матча чемпионата мира в Катаре. В первом из них Марокко сыграет против Португалии – дерзость против опыта, Африка против Европы (а на деле почти соседи), очень интригующая пара. Весь мир застыл в ожидании классного матча, но особенно нервно переживают эти мгновения личные поклонники Криштиану Роналду. А таких много, скажем безо всякой иронии. Взять хотя бы большую семью португальца, обожающую высказаться в прессе.

Авторитет Криштиану Роналду велик, практически незыблем, но мы вряд ли увидим его в стартовом составе и на матч против Марокко. И дело тут всего в трёх персонах.

Фернанду Сантуш

Да-да, именно тренер берёт на себя удар этого решения. Стоит браво похвалить Фернанду Сантуша, ведь будь у руля какой-нибудь очередной перспективный юнец, у него не хватило бы силы и «кохонес», чтобы убрать легенду. А 68-летний Фернанду Сантуш спокойно указывает Роналду на скамейку запасных, потом выходит к прессе и на 1000 одинаковых вопросов отвечает, что отсутствие Криштиану – стратегический ход. Такая формулировка ещё больше выдает крутость Сантуша. Ему не страшно задвинуть легенду ради командного успеха, а то лизоблюдство тренеров перед сильными футболистами в последнее время переходит все границы.

Можете себе представить, что Скалони оставит Месси на скамейке запасных (это не упрёк игре Лео), или Дешам задвинет Мбаппе? Ни в коем случае, Лионель и Килиан выйдут играть даже на одной ноге, если захотят. А вот Фернанду Сантуш смог оставить в резерве здорового Роналду, а потом спокойно ответить перед прессой и личными фанатами КриРо. Глыба! Второй раз проворачивать финт с Роналду на скамейке запасных будет уже не так страшно.

Криштиану Роналду

Конечно же, больше всех виноват сам Криштиану Роналду. Этот сезон стал закатом великого футболиста, переписавшего тонну рекордов, но характер максималиста на даёт ему понять, что закат-то был неизбежен. Возраст не щадит даже суперпрофессионалов, коим безусловно является Роналду. Потеря резкости забрала главный козырь Роналду в завершении – он всё так же прекрасно читает игру, но молодые защитники просто быстрее реагируют, разворачиваются. Они сильнее, они думают ловчее. О дриблинге вообще можно не мечтать, чуть пропала и сила в ногах, не идут больше удары в динамике и статике.

Это нормально, ведь через полтора месяца Криштиану Роналду исполнится 38 (!) лет. Мало кто может похватать таким спортивным долголетием, но закат всё-таки надо принять. На «слабость» Криштиану уже не просто намекают, а звонят в колокола – это и «Манчестер Юнайтед», разорвавший контракт, и Фернанду Сантуш, усадивший на замену.

Гонсалу Рамуш

Есть ещё и третий участник деклассации Роналду. Ведь если бы Рамуш провалил матч против Марокко, даже страшно представить, какой поток грязи вылился на Фернанду Сантуша. Личные фанаты КриРо приписали бы форвард миллион выдуманных голов, просто уничтожив тренера и его партнёров. Но Гонсалу не подвёл. Не просто не подвёл, а выдал лучший индивидуальный перформанс ЧМ-2022. Такой высокой оценки за матч от авторитетных порталов (9,8 из 10) ещё никто в Катаре не получал.

Итак, с чем же мы должны сравнить 1 гол с пенальти за 252 минуты (плюсом где-то 20 компенсированных) от Криштиану Роналду? С лучшим личным перформансом на этом чемпионате мира. Начнём с банального – Гонсалу Рамуш за 74 минуты, проведённые на поле, оформил первый хет-трик на мундиале в Катаре. А явных голевых моментов система насчитала у него всего 1,47. Но главное, что Рамуш делал то, что уже не успевает Роналду. Пахал по всему периметру атаки, неустанно искал и находил свободные зоны за спинами защитников, врывался и бил, обострял. У Рамуша всего 27 касаний мяча, 27! Но по тепловой карте вытоптана вся половина поля Швейцарии, за пять ударов в створ ворот забито три гола, создано два голевых момента, оформлена голевая передача. Если Гонсалу Рамуш не появится в основе сборной Португалии на матч четвертьфинала, это будет несправедливо по всем показателям.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Фернанду Сантуш Сборная Марокко Гонсалу Рамуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРОККО ПОРТУГАЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Misha_diablo_football
10 Декабря 2022 в 10:15
Все вокруг говорят одном и том же, но не замечают главного фактора игроки типа Роналду, Роббена, Мбаппе или например Винисиуса могут играть на высшем уровне до тех пор пока их физические данные (сила, разгон, скорость, сила удара, реакция) будут на высоте, после достижение приклонного футбольного возраста от них пользы будет очень мало так что просто надо понять это и смирится с судьбой против природы не попрешь...
NOBODY
10 Декабря 2022 в 09:14
да успокойтесь, будет Рон полировать скамейку португалов в этом матче, почему только в этом - потому что к сожалению болельщиков Португалии, Марокко сегодня побеждает, наверное сенсационно, и Порту не выходит в полуфинал ЧМ......
KLINSMANN
10 Декабря 2022 в 10:20
тоже за Марокко!)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.12.22 в 18:00
Марокко Марокко
Португалия Португалия
5.40 3.65 1.73
Видео
10.12.22 в 22:00
Англия Англия
Франция Франция
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
10:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лисандро Мартинес: «Мы были намного лучше Нидерландов»
10:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хорватский журналист: «Неймар и остальные бразильские игроки заслуженно отправляются домой»
10:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси: «Чувствую, что ван Галь проявил неуважение к сборной Аргентины»
10:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь: «Эмилиано Мартинес после матча сказал мне, что я слишком много разговаривал»
10:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Перишич — о Бразилии: «Мы обыграли лучшую команду чемпионата мира»
09:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бывший игрок сборной Бразилии Нето — о Тите: «Ты, осёл, который не думает о людях» 1
09:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили: «Неймар — избалованный футболист»
09:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду обратился к болельщикам сборной Португалии
08:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси поссорился с ван Галем после четвертьфинала ЧМ-2022 4
08:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь объявил об уходе из сборной Нидерландов 1
08:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фердинанд - о матче Нидерланды - Аргентина: «Захватывающее зрелище, это и есть футбол»
08:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Рон - о Месси: «Я играл против мечты, ставшей кошмаром»
08:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Швайнштайгер оценил игру Месси в матче с Нидерландами
08:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь: «Отрабатывали пенальти целый год, но всё равно облажались» 2
08:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Не неси дерьмо»: Неймар заткнул агента, раскритиковавшего Тите
Все новости
Рекомендуем