Фелиш: «Никто не обязан пасовать Роналду, когда он на поле»

Нападающий сборной Португалии Жоау Фелиш опроверг сведения о том, что команда чувствует себя свободнее, когда Криштиану Роналду не играет.

Без 37-летней звезды в стартовом составе португальцы разобрались со сборной Швейцарии в 1/8 финала (6:1).

«Я не чувствую себя обязанным отдавать мяч Роналду, когда он находится на поле, то же самое могут сказать и другие. Мы всегда ищем лучшие решения с мячом, каждый играет по-своему. Я не чувствую никакого дополнительного давления, когда играю с Криштиану», – отметил представитель мадридского «Атлетико» в преддверии матча четвертьфинала чемпионата мира против сборной Марокко.