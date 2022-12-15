Глава «Аль-Насра» критически высказался о переходе Роналду

Глава совета директоров саудовского «Аль-Насра» Мусли аль-Муаммар высказался о возможном трансфере Криштиану Роналду.

«Кто такой Роналду? Я его не знаю», — приводит слова функционера Footballll55.

Напомним, что ранее появлялась информация о уже решённом вопросе относительно переезда одного из величайших футболистов в истории в Саудовскую Аравию. Сообщалось, что за время пребывания в «Аль-Насре» Криштиану заработает около 500 миллионов евро. В настоящий момент Роналду является свободным агентом, опровергнув слухи о переезде в азиатскую лигу.