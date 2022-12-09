Павлюченко: «Хочется, чтобы Месси и Роналду играли ещё 30 лет»

Бывший российский нападающий Роман Павлюченко, поигравший в Английской премьер-лиге за лондонский «Тоттенхэм», высказался о португальце Криштиану Роналду и аргентинце Лионеле Месси.

«Годы идут, и молодежь наступает на пятки. Хочется, чтобы такие футболисты, как Месси и Роналду, играли еще 30 лет. Но наступают моменты, когда приходится сидеть на скамейке», - приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

Роналду и Месси со своими сборными вышли в четвертьфинал чемпионата мира – 2022. Португалия поборется за путевку в полуфинал с командой Марокко, а Аргентине будут противостоять Нидерланды.