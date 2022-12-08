Нидерланды или Аргентина: Адебайор назвал полуфиналиста ЧМ-2022

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор высказался о предстоящей встрече сборных Нидерландов и Аргентины в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Это будет жесткое противостояние. Не знаю почему, но я чувствую, что Нидерланды победят со счетом 2:1», - передает слова Адебайора «РБ Спорт».

В 1/8 финала Аргентина победила Австралию (2:1), а Нидерланды переиграли США (3:1).

Четвертьфинал состоится завтра, 9 декабря, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары сыграет в полуфинале с Бразилией или Хорватией.