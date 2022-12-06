Ван Галь: «Не думаю, что сборная Нидерландов уже провела успешный турнир»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь оценил выступления своей команды на чемпионате мира. Напомним, что «оранжевые» недавно вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют со сборной Аргентины.

«Не думаю, что сборная Нидерландов уже провела успешный турнир. Я надеюсь, что мы сможем пройти Аргентину и выйти в полуфинал. Всё возможно. Мы не собираемся отбывать номер в этом матче», – заявил ван Галь в интервью NOS.

Контракт ван Галя со сборной Нидерландов истекает сразу по окончанию чемпионата мира в Катаре. Ранее пресса связывала экс-наставника мюнхенской «Баварии» с работой в сборной Бельгии.