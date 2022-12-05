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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лисандро Мартинес: «Очень горд, что Месси является моим партнёром по команде»

05 Декабря 2022 • 12:50 Комментировать
Нидерланды
...
Аргентина
09.12 22:00

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес поделился ощущениями от игры в одной команде с Лионелем Месси. Напомним, на днях «бело-голубые» сыграют против сборной Нидерландов в рамках четвертьфинала чемпионата мира.

«У меня идут мурашки по коже, когда я вижу, что Лионель Месси отдаёт всего себя на поле ради сборной Аргентины. Как товарищ, ты готов сделать всё ради него. Он величайший футболист всех времён. Очень горд, что Месси является моим партнёром по команде», – сказал Мартинес в интервью AD.nl.

Месси на этом чемпионате мира отметился двумя голами. Также на счету полузащитника один незабитый пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Юнайтед Сборная Аргентины ПСЖ Лисандро Мартинес
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НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
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