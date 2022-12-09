​Матч Нидерланды – Аргентина приостанавливали из-за хулигана

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины был приостановлен на какое-то время. Причина – выбежавший на поле болельщик. В телеэфир момент не попал, поскольку режиссёры с некоторых пор специально не акцентируют на этом внимание. Впрочем, в социальных сетях появились видео, снятые с трибун стадиона. На них видно, что хулиган, которого завалили на газон, долго упирался против сразу нескольких работников службы безопасности. Им пришлось потратить примерно минуту, чтобы усмирить и вынести болельщика с поля.

Следить за матчем Нидерланды – Аргентина можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.