​Игрок Нидерландов отреагировал на грубое оскорбление со стороны Месси

После пятничного матча против Нидерландов звёздный форвард сборной Аргентины Лионель Месси грубо оскорбил Ваута Вегхорста, забившего два гола в прошедшем поединке. Нидерландец дал комментарий на этот счёт.

«Я хотел пожать руку Месси после игры, ведь очень уважаю его как футболиста, но он отбросил мою руку и не захотел говорить. Мой испанский не очень хорош, но я понял, что он сказал неуважительные слова в мой адрес. Это меня очень разочаровывает», - слова Вегхорста приводит на своих страницах Marca.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Нидерланды в серии послематчевых пенальти. В полуфинале «альбиселесте» сыграют против Хорватии 13 декабря.