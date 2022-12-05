Месси: «Нас ждёт очень сложный матч против сборной Нидерландов»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящей встречи против Нидерландов в рамках четвертьфинала чемпионата мира.

«Нас ждёт очень сложный матч против сборной Нидерландов. Они показывают очень хорошую игру. У команды есть невероятные футболисты и отличный тренер. Мы должны работать очень тяжело, чтобы получить результат», – сказал Месси на пресс-конференции.

Напомним, Нидерланды и Аргентина в последний раз встречались между собой на чемпионате мира в 2014 году. Тогда на стадии полуфинала мундиаля в Бразилии «бело-голубые» добыли путёвку в финал, обыграв «оранжевых» в серии пенальти.