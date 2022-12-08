Сёмин считает, что в матче Нидерланды – Аргентина шансы команд равны

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между сборными Нидерландов и Аргентины.

«Что касается игры Аргентины и Нидерландов, то я думаю, что здесь равные шансы. У аргентинцев есть Месси, а у команды Нидерландов — Луи ван Галь», - приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Специалист предположил, что главный тренер сборной Нидерландов обладает знаниями о том, как противодействовать звёздному южноамериканцу.

К тому же эксперт отметил большое количество высокопрофессиональных футболистов в составе нидерландской команды.