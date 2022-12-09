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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Романьоли: «Сборная Аргентины победит Нидерланды, а Месси забьёт» эксклюзив

09 Декабря 2022 • 19:09 Комментировать
Нидерланды
...
Аргентина
Через 1 ч. 7 мин.

Бывший игрок сборной Аргентины Мартин Романьоли поделился ожиданиями от предстоящего матча своей национальной команды с Нидерландами в рамках 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

- Какие на ваш взгляд изменения в игре случились после матча против Саудовской Аравии?


- Сборная Аргентины вернулась к тому стилю, который приносил ей успехи до чемпионата мира. Команда стала играть более цепко и хладнокровно использовала свои моменты, кроме игры против Австралии, где счет должен быть более крупным. Было видно, что команда играет с запасом и может прибавить в любой момент, особенно это было заметно в игре с Польшей.

 

- Есть ли что-то, в чем Аргентине нужно еще прибавлять? Беспокоит ли что-то в игре?

 

- Меня не беспокоит игра сборной Аргентины, все в порядке. Важно справиться с давлением и играть, как в последних матчах, только на более высоких скоростях. Еще мне кажется, что все игроки, в том числе и Месси с каждой игрой выглядят лучше, а значит сейчас команда сильнее, чем была на старте турнира.

 

- Какие ожидания от игры?


- Сборная Нидерландов хорошая команда, сильнейшая из тех, с кем мы встречались на турнире, но чтобы выигрывать трофей, мы должны обыгрывать сильнейшие команды. Я думаю, что сборная Аргентины будет играть в атакующем ключе, что станет сюрпризом для Нидерландов. Возможно, они ждут, что мы будем прагматичны. Сборная Аргентины победит, а Лионель Месси забьет, — сказал Романьоли сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

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Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Польши Сборная Австралии сборная Нидерландов Мартин Романьоли
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НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
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