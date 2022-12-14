Нопперт: «Благодарен, что получил доверие от тренера и всей страны»

Голкипер национальной сборной Нидерландов Андрис Нопперт прокомментировал своё выступление на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Я благодарен людям за то, что смог испытать это. Благодарен, что получил доверие от тренера и всей страны. Я доволен этой уверенностью. Хочу поблагодарить всех за поддержку», - приводит слова Нопперта NU.

Футболист выразил своё уважение нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.

Игрок считает, что несмотря на вылет с турнира, нидерландцы могут гордиться выступлением своей национальной сборной.

«Я испытываю только уважение к этим ребятам», - добавил вратарь.