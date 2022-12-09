​Ван Галь ответил на вопрос, как остановить Месси

В пятницу вечером сборные Нидерландов и Аргентины разыграют путёвку в полуфинал чемпионата мира - 2022. На пресс-конференции главный тренер «оранжевых» Луи ван Галь снова получил вопрос о том, как остановить Лионеля Месси.

«Мы не собираемся раскрывать вам какие-либо планы – это было бы довольно глупо с нашей стороны. Но не так уж сложно придумать ответ, как остановить Месси. Возможно, нужно блокировать и перекрывать передачи между линиями», - сказал ван Галь журналистам.

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