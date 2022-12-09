Самедов оценил шансы Аргентины пройти Нидерланды

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился мнением о матче Нидерландов против Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«В этом матче однозначно 50 на 50. И аргентинцы прибавляют по ходу чемпионата мира, и голландцы. Мне бы хотелось, чтобы дальше прошла Аргентина», - передает слова Александра издание «Спорт-экспресс».

Матч между нидерландцами и аргентинцами состоится в пятницу, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой трансляцией противостояния можно будет на сайте Liveresult.ru.