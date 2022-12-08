Ибрагимович хочет, чтобы Месси стал чемпионом мира

Шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, какой сборной желает победы на проходящем сейчас чемпионате мира в Катаре.

«Я надеюсь, что Аргентина выиграет чемпионат мира для Лионеля Месси», - заявил скандинавский футболист в интервью 433.

Напомним, что аргентинская команда добралась до четвертьфинальной стадии мундиаля, где встретится с национальной сборной Нидерландов. Поединок состоится в субботу, 10 декабря.

В 1/8 финала Аргентина отпраздновала минимальную победу над Австралией со счетом 2:1. На этом турнире Месси отметился тремя забитыми мячами в четырех встречах.