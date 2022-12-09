Месси – рекордсмен плей-офф ЧМ по голевым передачам

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси отметился очередным результативным действием в Катаре.

В поединке четвертьфинала чемпионата мира против сборной Нидерландов, который проходит в эти минуты, аргентинцы открыли счёт на 35-й минуте – отличился Науэль Молина, а результативный пас записан в актив Лионеля Месси. Как сообщает Opta, данный ассист стал для 35-летнего форварда пятым в рамках плей-офф чемпионата мира за всю карьеру – рекорд турнира с момента начала сбора данных (1966 год).

На данный момент Месси имеет на своём счету три забитых мяча и две голевые передачи в пяти встречах катарского мундиаля.