​Вальдано – о Месси: «Сборная Аргентины научилась жить с гением»

Бывший футболист сборной Аргентины Хорхе Вальдано высказался о лидере нынешней команды - о Лионеле Месси.

«Месси имеет прекрасное самообладание, что выручает его. Ему невозможно укрыться. Он может поехать в Африку или Азию, но он всё ещё будет Месси. Игроки сборной Аргентины должны знать, как жить с гением. Теперь они научились. Представление о том, что все игроки равны, неверное. Если ты Месси, как ты можешь быть таким же? То же самое и с Марадоной. Нужно уважать среду обитания таких игроков и давать им мяч, даже если их прикрывают», - сказал Вальдано The Guardian.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Нидерландов.