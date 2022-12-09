Месси удвоил счёт в матче с Нидерландами, реализовав пенальти

В эти минуты сборная Аргентины играет четвертьфинальный матч чемпионата мира против национальной команды Нидерландов. Южноамериканцы заработали право на 11-метровый удар, когда на краю штрафной площадки Стивен Бергёйс неаккуратно сыграл против Маркоса Акуньи и ударил его по ногам. К мячу подошел Лионель Месси и сильно пробил под правую штангу. Голкипер же не стал гадать и застыл на своей позиции, в итоге не выручил.

Счет стал 2:0. Аргентина приближается к тому, чтобы стать соперником хорватов в споре за выход в финал.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.