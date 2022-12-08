Голкипер Нидерландов Нопперт: «Наша задача – выиграть чемпионат мира»

Голкипер сборной Нидерландов Андрис Нопперт высоко оценивает уровень своей команды в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира против Аргентины.

На пути к 1/4 финала коллектив Луи ван Гала не проиграл ни одного поединка, пропустив всего два мяча в четырёх встречах. Матч 1/8 финала завершился победой «оранжевых» над США со счётом 3:1.

«Наша задача – выиграть все матчи на турнире, – делится мыслями Нопперт на пресс-конференции. – На мой взгляд, у нас лучшая защита, и я не беспокоюсь перед играми, кто бы нам ни противостоял. Я сосредоточен на одной цели – добиться победы на чемпионате мира. Мы будем бороться за трофей», – заявил вратарь.