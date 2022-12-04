Колыванов: «США в матче с Нидерландами не хватило опыта»

Известный российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал победу сборной Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата мира над США (3:1).

По мнению специалиста, для прохода в следующий этап «звёздно-полосатым» не хватило опыта. Хотя, как отметил Колыванов, в некоторых эпизодах игроки сборной США превосходили своего соперника.

«Американские футболисты играли с желанием, видно, что физически хорошо готовы, но нидерландцы свои моменты реализовали. А США при счёте 2:1 не смогли сравнять... И чуть поаккуратнее реализуй шансы, может быть, всё по-другому бы повернулось», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Напомним, что в четвертьфинале мундиаля «оранжевым» предстоит встретиться с командой Аргентины. Эта игра состоится 9 декабря, и начнётся она в 22:00 по московскому времени.