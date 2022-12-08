Ди Мария: «Ван Галь — худший тренер в моей карьере»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель ди Мария резко высказался о главном тренере команды Нидерландов Луи ван Гале.

Ди Мария назвал ван Галя худшим тренером в своей карьере, вспомнив один эпизод из их совместной работы в «Манчестер Юнайтед». Напомним, аргентинец защищал цвета «красных дьяволов» в сезоне-2014/2015. В общей сложности за манкунианцев вингер провёл 32 матча, забив в них четыре мяча и отдав 12 результативных передач.

«Мы выиграли со счётом 3:0, я забил гол и отдал результативную передачу, а на следующий день ван Галь позвонил мне, чтобы показать видео с каждым моим неудачным пасом», — приводит слова ди Марии Ataque Futbolero.

Отметим, что 9 декабря сборные Нидерландов и Аргентины встретятся друг с другом в матче 1/4 финала чемпионата мира. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.