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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ди Мария: «Ван Галь — худший тренер в моей карьере»

08 Декабря 2022 • 09:47 Комментировать (2)
Нидерланды
...
Аргентина
09.12 22:00

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель ди Мария резко высказался о главном тренере команды Нидерландов Луи ван Гале.

Ди Мария назвал ван Галя худшим тренером в своей карьере, вспомнив один эпизод из их совместной работы в «Манчестер Юнайтед». Напомним, аргентинец защищал цвета «красных дьяволов» в сезоне-2014/2015. В общей сложности за манкунианцев вингер провёл 32 матча, забив в них четыре мяча и отдав 12 результативных передач.

«Мы выиграли со счётом 3:0, я забил гол и отдал результативную передачу, а на следующий день ван Галь позвонил мне, чтобы показать видео с каждым моим неудачным пасом», — приводит слова ди Марии Ataque Futbolero.

Отметим, что 9 декабря сборные Нидерландов и Аргентины встретятся друг с другом в матче 1/4 финала чемпионата мира. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Сборная Аргентины Луи Ван Галь Анхель Ди Мария сборная Нидерландов
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НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
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Комментарии (2)
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HG2017
08 Декабря 2022 в 10:27
Вообще то это хороший тренер, что разбирает ошибки. От ДиМана не ожидал.
pol-black
08 Декабря 2022 в 10:10
а, ну то есть критика для ДиМы является оскорблением? хороший подход. ты можешь иметь стопитсот моментов, но реализовать лишь пару. и это не может считаться нормальной игрой.
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