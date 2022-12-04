Бракамонте: «Мы разберёмся с Нидерландами»

Бывший нападающий «Москвы» и «Ростова» Эктор Бракамонте высказался о победе сборной Аргентины над Австралией (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Напомним, что в четвертьфинале турнира южноамериканцам предстоит встретиться с командой Нидерландов. По мнению Бракамонте, аргентинцы сумеют одолеть «оранжевых» и выйдут в полуфинал мундиаля.

«Это Месси! Это Аргентина! Это будущий чемпион мира! Какая к чёрту аналитика? Мы разберёмся с нидерландцами, а пока будем праздновать этот успех», — приводит слова Бракамонте Sport24.

Матч Нидерланды — Аргентина состоится 9 декабря. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.