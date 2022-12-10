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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мостовой: «Никто не имеет права критиковать Месси»

10 Декабря 2022 • 16:54 Комментировать (2)
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о критике в адрес нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Напомним, вчера, 9 декабря, южноамериканцы обыграли Нидерланды (2:2, 4:3 — пен) в матче 1/4 финала чемпионата мира и вышли в полуфинал. После финального свистка Месси вступил в конфликт не только с нападающим «оранжевых» Ваутом Вегхорстом, но и с главным тренером команды-соперника Луи ван Галем.

По мнению Мостового, никто не имеет права критиковать таких великих игроков, как Месси.

«Месси — величайший футболист! Никто не имеет права его критиковать, так же как и Роналду», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Свой следующий матч на мундиале сборная Аргентины проведёт 13 декабря против Хорватии. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Александр Мостовой сборная Нидерландов
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Комментарии (2)
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Fan from Stamford Bridg
10 Декабря 2022 в 17:12
"Даже я", просто забыл наверное сказать)
Alex1972
10 Декабря 2022 в 17:00
Да... Но мне можно... А-ха-ха-ха...
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