Мостовой: «Никто не имеет права критиковать Месси»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о критике в адрес нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Напомним, вчера, 9 декабря, южноамериканцы обыграли Нидерланды (2:2, 4:3 — пен) в матче 1/4 финала чемпионата мира и вышли в полуфинал. После финального свистка Месси вступил в конфликт не только с нападающим «оранжевых» Ваутом Вегхорстом, но и с главным тренером команды-соперника Луи ван Галем.

По мнению Мостового, никто не имеет права критиковать таких великих игроков, как Месси.

«Месси — величайший футболист! Никто не имеет права его критиковать, так же как и Роналду», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Свой следующий матч на мундиале сборная Аргентины проведёт 13 декабря против Хорватии. Начало — в 22:00 по московскому времени.