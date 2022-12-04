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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Романо восхитился форвардом сборной Аргентины

04 Декабря 2022 • 00:20 Комментировать
Нидерланды
...
Аргентина
09.12 22:00

Журналист Фабрицио Романо в соцсетях похвалил форварда сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

«18,5 млн евро с налогами. Это сумма, которую «Манчестер Сити» инвестировал в приобретение Хулиана Альвареса из «Ривер Плейт» в январе прошлого года. Умный бизнес, лучшие таланты», - пишет Романо в соцсетях.

В сегодняшнем матче против сборной Австралии на мундиале в Катаре Альварес забил победный гол. Матч завершился со счётом 2:1 и аргентинцы проходят в четвертьфинал мундиаля, где сыграют со сборной Нидерландов. Матч состоится 9 декабря в 22:00. Место - Национальный стадион в городе Лусаил.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Фабрицио Романо Хулиан Альварес
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НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
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