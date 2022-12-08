Ван дер Ваарт: «Месси очень хорош на ЧМ-2022, но его партнёры по сборной не слишком впечатляют»

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт не в восторге от уровня сборной Аргентины.

По словам экс-полузащитника, у команды Луи ван Галя есть все шансы нейтрализовать сборную Аргентины в матче 1/4 финала, поскольку у Лионеля Месси нет должной поддержки: «Месси снова заявляет о себе, показывая отличную игру на этом чемпионате мира, но его товарищи по команде, откровенно говоря, не так уж хороши. Против Лео очень трудно защищаться. Однажды в «Реале» мы приставили к нему Серхио Рамоса – ничего хорошего из этого не вышло. Возможно, сборной Нидерландов лучше не применять против него персональную опеку», – заявил в студии NOS ван дер Ваарт.