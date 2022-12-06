Ван Галь рассказал о том, как игроки сборной Нидерландов отдыхают в Катаре

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь рассказал о том, как команда проводит досуг в Катаре в свободное время.

«Я присоединился к игрокам, мы вместе путешествовали на лодке. Я больше наблюдал за ребятами, чем занимался своими делами. То, как они взаимодействовали между собой – просто невероятно. Их музыку все ненавидят, но я считаю её фантастической», – цитирует ван Галя AFC Ajax.

Напомним, скоро «оранжевым» предстоит сыграть в четвертьфинале чемпионата мира со сборной Аргентины. Именно этой команде Нидерланды уступили в полуфинале своего последнего мундиаля в Бразилии, где подопечные ван Галя по итогу завоевали бронзовые медали.