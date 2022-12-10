Месси раскритиковал главного тренера Нидерландов ван Галя

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси подверг критике работу наставника национальной команды Нидерландов Луи ван Галя.

«Я могу вам сказать, что ван Галь пускает всем пыль в глаза, якобы его команда играет в хороший футбол. По итогу же все сводится к тому, что они просто забрасывают мяч на своих самых высокорослых игроков», - передает слова 35-летнего футболиста газета Marca.

Аргентина в напряженном поединке победила Нидерланды (2:2, 4:3 пен.) и вышла в полуфинал чемпионата мира. За путевку в финал мундиаля южноамериканцы поборются с командой Хорватии, выигравшей у Бразилии.

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