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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси раскритиковал главного тренера Нидерландов ван Галя

10 Декабря 2022 • 07:30 Комментировать
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси подверг критике работу наставника национальной команды Нидерландов Луи ван Галя.

«Я могу вам сказать, что ван Галь пускает всем пыль в глаза, якобы его команда играет в хороший футбол. По итогу же все сводится к тому, что они просто забрасывают мяч на своих самых высокорослых игроков», - передает слова 35-летнего футболиста газета Marca.

Аргентина в напряженном поединке победила Нидерланды (2:2, 4:3 пен.) и вышла в полуфинал чемпионата мира. За путевку в финал мундиаля южноамериканцы поборются с командой Хорватии, выигравшей у Бразилии.

Месси грубо оскорбил форварда сборной Нидерландов, забившего два гола Аргентине

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Луи Ван Галь сборная Нидерландов
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