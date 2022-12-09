Карпин: «Аргентина не удивляет на чемпионате мира - вытаскивают матчи благодаря Месси»

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался относительно выступления национальной команды Аргентины на чемпионате мира – 2022. «Альбиселесте» вышли в ¼ финала мундиаля, где сыграют против Нидерландов.

«Не могу сказать, что Аргентина творит и очень нравится. Вытаскивают матчи за счет Месси и отдельных игроков. Но сказать, что это сборная, которая удивляет - нет», - сказал тренер в разговоре с журналистом Sport24.

Матч Нидерланды – Аргентина состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.