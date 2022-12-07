Де Пауль может пропустить матч с Нидерландами

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль рискует пропустить матч 1/4 финала чемпионата мира против Нидерландов. По сведениям Ole, футболист получил мышечную травму, поэтому занимался индивидуально на последней тренировке национальной команды.

28-летний хавбек принял участие в четырех матчах чемпионата мира, в которых не отметился результативными действиями.

В 1/8 финала аргентинцы оказались сильнее Австралии, победив со счетом 2:1. В четвертьфинале соперником подопечных Лионеля Скалони станет национальная команда Нидерландов, игра пройдет 9 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск.