Голкипер Нидерландов Нопперт: «Месси – обычный человек, я могу отразить его пенальти»

Голкипер сборной Нидерландов Андрис Нопперт высказался о предстоящей встрече со сборной Аргентины и Лионелем Месси.

Матч состоится 9 декабря. В предыдущей стадии аргентинцы обыграли Австралию (2:1), а сборная Нидерландов оказалась сильнее соперников из США (3:1).

«Месси – такой же человек, как и все мы, – делится мыслями Нопперт в преддверии матча. – На этом чемпионате мира все видели, что он может не забивать пенальти. Конечно, он хорош, но я тоже могу отразить его удар с пенальти», – заявил страж ворот «оранжевых», неожиданно оказавшийся в стартовом составе команды Луи ван Гала с начала мундиаля.