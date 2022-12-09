Погребняк дал прогноз на матч Нидерланды - Аргентина

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Павел Погребняк поделился прогнозом на матч ¼ финала чемпионата мира – 2022, в котором встретятся Нидерланды и Аргентина.

«Нидерланды теневые фавориты, у них большой потенциал. Есть ощущение, что они могут прибавить. Аргентина забивала во всех 13 матчах 2022 года. Поставлю на тотал больше 2,5», - приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Встреча сборных Нидерландов и Аргентины состоится сегодня, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет организована на Liveresult.ru.