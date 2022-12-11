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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Газзаев: «В великой карьере Месси нет только победы на Кубке мира»

11 Декабря 2022 • 04:55 Комментировать
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Бывший футболист советской сборной, а также московских ЦСКА и «Динамо», Валерий Газзаев, считает, что аргентинский нападающий Лионель Месси достоин победы в чемпионате мира. Сборная Аргентины вышла в полуфинал чемпионата мира после того, как по пенальти одолела Нидерланды, уже традиционно терпящие катастрофу в серии послематчевых пенальти.

- Аргентинцы достойны победы, потому что Месси в блестящей и великой карьере не хватает в коллекции трофеев только Кубка мира. И сборная старается, показывает желание и страсть, - цитирует слова Валерия Газзаева издание «Спорт-Экспресс». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Валерий Газзаев
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